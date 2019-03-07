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Воротар Ліворно Маццоні завалив допінг-тест – у крові знайдено сліди кокаїну

14:58 43 Читать на русском
Воротар Ліворно Маццоні завалив допінг-тест – у крові знайдено сліди кокаїну
Лука Маццоні / LaPresse

Голкіпер клубу італійської Серії B Ліворно Лука Маццоні здав позитивний допінг-тест на метаболіт кокаїну.

Досвідчений кіпер провалив допінг-тест ще в лютому, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

У крові Маццоні знайшли речовину бензоілекгонін – основний метаболіт кокаїну. Наразі 34-річний воротар відсторонений від футболу, йому загрожує тривала дискваліфікація. Невдовзі Національний антидопінговий трибунал має ухвалити остаточне рішення у справі Маццоні.

Лука Маццоні є вихованцем Ліворно та провів більшу частину кар'єри за "темно-червоних". Також він грав в оренді за низку клубів і провів один сезон у Тернані.

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Теги
Лука Маццоні Лука Маццоні Ліворно Ліворно Італія Допінг
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