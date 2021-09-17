Поєдинок першого туру Ліги Європи між Галатасараєм та Лаціо подарував справжній "шедевр", головну роль у якому зіграв кіпер Томас Стракоша.

"Орли" солідно переважали турецьких опонентів, але долю зустрічі вирішив один момент, який подарував Галатасараю мінімальну перемогу (1:0).

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67 хвилина, одна з небагатьох атак "левів" і подача у штрафний майданчик Лаціо, яку намагався перехопити і вибити Лаццарі. Але м'яч по-зрадницьки парашутом полетів у ворота. Здавалось, що голкіпер Томас Стракоша без проблем зловить круглого, але це йому не вдалось – у підсумку епічний автогол.

Лаціо у наступному турі Ліги Європи сезону 2021/22 буде грати з московським Локомотивом, а Галатасарай протистоятиме Марселю.

Відеоогляд матчу з курйозним автоголом Стракоші (02:34):