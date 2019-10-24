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Воротар Копенгагена: Матч проти Динамо – великий виклик для нас

11:16 240 Читать на русском
Воротар Копенгагена: Матч проти Динамо – великий виклик для нас
Карл-Юхан Юнссон / ФК Копенгаген

Воротар Копенгагена Карл-Юхан Юнссон розповів про підготовку своєї команди до матчу 3 туру Ліги Європи проти київського Динамо.

 

"Матч проти Динамо – великий виклик і хороший тест для нас. Ми добре вивчили їхню гру як в атаці, так і в обороні. Перед грою я ще перегляну декілька відео про їхніх гравців атаки – це допоможе мені ще краще підготуватися до матчу.

Вербіч: Динамо сильніше за Копенгаген

Я ще не отримав ніякої особливої інформації про Вербіча, але наші тренери добре його знають, тож, мабуть, поділяться своїми знаннями вже перед початком матчу. Але я знаю, що він хороший гравець з хорошим ударом.

Завдання нашої команди зрозуміле – максимальна концентрація в обороні і максимальна ефективність в атаці. Це буде битва лідерів групи, і якщо ми здобудемо хороший результат, то потім буде можливість закріпити його в домашньому матчі", – цитує 29-річного шведа офіційний сайт Копенгагена.

Нагадаємо, після двох турів Ліги Європи Копенгаген та Динамо мають по 4 очки. Очна зустріч команд на НСК Олімпійський почнеться сьогодні о 22:00.

Динамо – Копенгаген: анонс матчу Ліги Європи

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Динамо Динамо Динамо - Копенгаген Ліга Європи Копенгаген Копенгаген Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Карл-Юхан Юнссон Карл-Юхан Юнссон
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