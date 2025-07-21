Голкіпер Карпат Яків Кінарейкін все ближчий до переходу в іспанський Вільяреал.

Кінарейкіна нещодавно пов'язували з можливим переходом у Вільяреал – "жовта субмарина" узгоджує з Карпатами деталі трансферу.

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Сам голкіпер зробив натяк щодо зміни клубу у своєму Instagram, підписавшись на сторінку Вільяреала. Повідомлялось, що угода буде повноцінним трансфером. У разі відходу Кінарейкіна, після вже оформленої оренди Олександра Кемкіна в Кривбас, основне місце у воротах Карпат повинен посісти досвідчений Андрій Кліщук.

Нагадаємо, що Кінарейкін у минулому сезоні зіграв лише у 13 матчах за Карпати, в яких пропустив 12 голів, а в 5 іграх втримав ворота на замку. Вільяреал же посів п'яте місце за підсумками попередньої кампанії у Ла Лізі та пробився до Ліги чемпіонів завдяки додатковому єврокубковому місцю.

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