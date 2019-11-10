Воротар Карпат Кудрик пояснив, за що отримав червону картку вже після закінчення матчу з Маріуполем

Голкіпер львівських Карпат після завершення гри з Маріуполем у рамках 14-го туру УПЛ у підтрибунному приміщенні побачив перед собою червону картку за образливий жест у бік уболівальників.

"Так, я дійсно показав середній палець, але цей жест я адресував товаришеві, а не уболівальникам. Ще до матчу ми посперечалися з ним, що Карпати у матчі з Маріуполем не програють. Тому, коли нашій команді вдалося вирвати нічию у складному поєдинку на останніх секундах, я на емоціях показав йому середній палець.

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Суддя вирішив, що я цим жестом відповів на нецензурну лайку з боку уболівальників. Таким чином, я й побачив перед собою цю червону картку", – сказав Кудрик у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, вчора, 9 листопада, львівські Карпати у матчі 14-го туру української Прем’єр-ліги по ходу матчу поступались Маріуполю з рахунком 0:2. Однак на 59-й хвилині Назарина один гол відквитав, а на четвертій доданій хвилині львів’яни заробили пенальті і одинадцятиметровий впевнено реалізував той же Назарина, зрівнявши рахунок у матчі.

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