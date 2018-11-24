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Воротар Хоффенхайма Бауман віддав гольову передачу в матчі Бундесліги – він протистоятиме Шахтарю в Лізі чемпіонів

19:45 94 Читать на русском
Воротар Хоффенхайма Бауман віддав гольову передачу в матчі Бундесліги – він протистоятиме Шахтарю в Лізі чемпіонів
Олівер Бауман / фото із соцмереж

Голкіперу Хоффенхайма Оліверу Бауману вдалося відзначитися результативною дією в матчі 12-го туру чемпіонату Німеччини проти Герти.

Бауман взяв участь у другому забитому голі своєї команди. Голкіпер не лише успішно підстрахував власних захисників, а зумів вивести Андрея Крамаріча віч-на-віч із воротарем суперника, а форвард збірної Хорватії впевнено реалізував момент.

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Однак Хоффенхайму цього не вистачило для перемоги. Підопічні Нагельсманна двічі впродовж матчу володіли перевагою у 2 м'ячі, але Герта змогла врятуватися від поразки.

Нагадаємо, що вже у вівторок, 27 листопада, Хоффенхайм в рамках групового раунду Ліги чемпіонів прийматиме донецький Шахтар.

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Німеччина12 турБерлінський олімпійський стадіон (Берлін)

Герта - Хоффенхайм: Субота 24 листопада 2018

Герта
Матч завершено
3 : 3
Хоффенхайм
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