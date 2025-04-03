Їржі Летачек, якому Атлетіко забив п'ять м'ячів у чвертьфіналі Кубка Іспанії, вболівав за "матрацників" у півфінальній грі з Барселоною. Він дивився матч на трибунах Метрополітано з червоно-білим шарфом на шиї, інформує COPE.

Сімеоне після поразки від Барселони заявив, що Атлетіко проводить хороший сезон – мадридці вилетіли з ЛЧ і Кубка Іспанії

Летачек перейшов у Хетафе в червні минулого року з остравського Баніка за 2 млн євро. Він є резервним воротарем підмадридців, підміняючи Давіда Сорію. Спочатку він справив велике враження на вболівальників, коли відіграв "на нуль" у п'яти матчах Кубка Іспанії, а також відбив три пенальті в післяматчевій серії з Аліканте.

Однак у грі з Атлетіко в 1/4 фіналу Кубка Іспанії Летачек пропустив п'ять м'ячів. Тепер виявилося, що він вболіває за команду Дієго Сімеоне і захоплюється Яном Облаком. У соцмережах він підписаний тільки на цей топ-клуб і на цього топ-воротаря.

Уболівальники Хетафе закликають вжити проти 26-річного чеха дисциплінарних заходів і назавжди заборонити йому вдягати футболку команди.