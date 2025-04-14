Після того, як воротар молодіжної команди Генка Брент Стівенс у своєму дебютному матчі відбив пенальті, на трибунах пролунали теплі оплески.

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У такий спосіб фанати Льєжа вирішили підтримати воротаря суперника, який нещодавно втратив батька. "Це було заради тата, який помер минулої суботи після тривалої хвороби. Коли я почув, що дебютую, я був щасливий, але у мене також були змішані почуття. Тато хотів би, щоб я грав.

Те, що показали гравці та вболівальники Льєжа до і після гри, перевершило всі мої очікування. Вони виявили величезну повагу. Це показує, що у футболі все може бути по-іншому. Знімаю капелюха перед ними", – цитує Стівенса Het Nieuwsblad.

Після матчу Стівенс підійшов до фанатської трибуни Льєжа, щоб ще раз подякувати вболівальникам суперника за теплий прийом – вони співали пісні на адресу голкіпера Генка. Зрештою фанати залишилися задоволені – Льєж переміг із рахунком 3:1.