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Воротар Динамо та інші гравці збірної України U-20 подарували фанатам свої квитки на фінал ЧС-2019 – красивий жест

10:32 346 Читать на русском
Воротар Динамо та інші гравці збірної України U-20 подарували фанатам свої квитки на фінал ЧС-2019 – красивий жест
Чемпіони світу / Getty Images

Новоспечені чемпіони світу U-20 не тільки чудові футболісти, а й щедрі та чуйні люди.

Цікавою історією поділився на своїй сторінці у Фейсбук блогер Михайло Смоловий.

Гравці збірної України U-20 отримали звання майстрів спорту міжнародного класу за перемогу на ЧС-2019

За його словами, гравці нашої молодіжки охоче поділилися з фанатами квитками, які їм видали представники ФІФА. Все організував голкіпер України U-20 і київського Динамо Владислав Кучерук – він зібрав усі тікети партнерів і передав їх групі українських вболівальників, які приїхали до Польщі, щоб підтримати наших збірників.

Збірна України U-20 прибула до Києва після перемоги на чемпіонаті світу

Фанати сповна віддячили команді – упродовж всього фіналу "синьо-жовтих" гнали тисячі голосів українських любителів футболу, які також причетні до цього історичного тріумфу.

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Теги
Збірна України футбольні фанати Владислав Кучерук Владислав Кучерук Україна U-20 Україна U-20
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