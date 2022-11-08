У матчі другого дивізіону Португалії трапився курйозний епізод за участю двох голкіперів.

Трофенсе приймав дубль Бенфіки на своєму полі. Господарі виграли перший тайм, але другий перетворився для них на катастрофу.

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Епізод на 65-й хвилині інакше як чорною магією не пояснити. Воротар Бенфіки Самуел Соареш раптом наважився бити із 70 метрів і не прогадав. Поперечина відбила могутній удар, але м'яч таки залетів у сітку рикошетом від тіла Мігела Сантуша, який відчайдушно намагався рятувати свої володіння!

До кінця матчу Бенфіка Б забила ще раз, вирвавши четверту перемогу поспіль. Юні "орли" йдуть на третій сходинці, а Трофенсе у зоні вильоту другого дивізіону Португалії.

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