"З глибоким сумом ми хочемо повідомити сьогодні, що наш син Лен помер кілька тижнів тому після тривалої та важкої хвороби. Рішення зробити це публічним зараз неймовірно важке для нас, проте це важливий крок для нас як родини, щоб створити ясність у нашому оточенні, а також в очах громадськості. Разом з нашою донькою ми зараз крок за кроком намагаємося знайти шлях повернення до життя.

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Особлива подяка нашим родинам, друзям та ФК Баварія за їхнє розуміння і величезну підтримку протягом останніх кількох місяців, які багато для нас значать. Ми просимо громадськість та представників ЗМІ бути чуйними та поважати нашу конфіденційність. Ми щиро просимо вас утриматися від подальших запитів чи заяв. Ліза та Свен", – написав 36-річний Ульрайх в Instagram.

Додамо, що Лен народився у листопаді 2018-го, під час першої "каденції" батька у Баварії. Нещодавно Ульрайх отримав від мюнхенців продовження контракту ще на один сезон.

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