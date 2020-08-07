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Воротар Баварії може стати одноклубником Шведа

19:15 - Читать на русском
Воротар Баварії може стати одноклубником Шведа
Свен Ульрайх / ФК Баварія

Кіпер мюнхенської Баварії Свен Ульрайх може продовжити свою кар'єру в шотландському чемпіонаті.

32-річним воротарем цікавиться Селтік Мар'яна Шведа, повідомляє Sport1.

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За інформацією джерела, клуб вже зробив запит до керівництва Баварії щодо можливого придбання Ульрайха вже цього трансферного вікна. У шотландському клубі розраховують на підсилення воротарської лінії.

Додамо, що за Баварію в минулому сезоні німецький кіпер провів лише один матч, в якому пропустив один гол та встиг отримати попередження.

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Теги
Баварія Баварія Світ Свен Свен Ульрайх Мар'ян Мар'ян Швед Селтік Селтік Трансфери Чемпіонату Німеччини
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