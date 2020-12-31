Воротар Аякса Онана: Я не зміг перейти в інший клуб через свій колір шкіри

Голкіпер амстердамського Аякса Андре Онана зізнався, що влітку 2017 року один із клубів відмовився від його придбання через побоювання проявів расизму з боку вболівальників.

"У мій перший рік в Аяксі ми дійшли до фіналу Ліги Європи. Після цього мій агент розмовляв із зацікавленим клубом, але той клуб відмовився від трансферу, оскільки у темношкірого голкіпера виникли б труднощі з уболівальниками. Загалом справа була не в тому, що вони вважали мене недостатньо хорошим воротарем. Я приймаю це як комплімент.

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Расизм є. Мені доводиться мати справу з цим в майже кожному виїзному матчі. Але я про це не говорю. Якщо вважаєте мене мавпою – добре. Я не бачу різниці між білим і чорним, не виділяю різниці. Якщо ви так робите – це ваша проблема", – цитує Онана Voetbalzone.

Нагадаємо, 23-річний Онана є вихованцем Аякса. В поточному сезоні камерунець зіграв 18 матчів у чемпіонаті Нідерландів та 6 у Лізі чемпіонів.

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