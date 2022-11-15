Благодійний матч

Команда в синьому – Команда в білому – 4:3

Голи: Ді Натале, 14, Яквінта, 25, Воронін, 29, 32 – Арвеладзе, 9, 21, Алмейда, 18

Воронін став героєм благодійного матчу, оформивши дубль – організатори збрехали щодо Зінченка та Іммобіле

Воронін грав за команду в синьому, яка упродовж матчу постійно пропускала першою. Однак поява на полі екс-нападника збірної України все кардинально змінила. Воронін оформив дубль наприкінці матчу, який приніс його колективу перемогу.