Воронін у ролі суперджокера приніс перемогу – відеоогляд матчу зірок з дублем українця
10:56 - Читать на русском
Благодійний матч зірок футболу завершився перемогою команди, за яку грав Андрій Воронін.
Благодійний матч
Команда в синьому – Команда в білому – 4:3
Голи: Ді Натале, 14, Яквінта, 25, Воронін, 29, 32 – Арвеладзе, 9, 21, Алмейда, 18
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Воронін грав за команду в синьому, яка упродовж матчу постійно пропускала першою. Однак поява на полі екс-нападника збірної України все кардинально змінила. Воронін оформив дубль наприкінці матчу, який приніс його колективу перемогу.
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