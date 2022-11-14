Благодійний матч

Команда в синьому – Команда в білому – 4:3

Голи: Ді Натале, 14, Яквінта, 25, Воронін, 29, 32 – Арвеладзе, 9, 21, Алмейда, 18

Цьогоріч традиційний благодійний матч під лозунгом "Ми граємо за мир" був присвячений Дієго Марадоні. На поле вийшли зірки футболу минулого та сьогодення. Серед чинних гравців були Іван Ракітіч та Генріх Мхітарян.

Організатори, намагаючись привернути до заходу якомога більше уваги, розповсюдили неправдиву інформацію. Зокрема, анонсованої появи Олександра Зінченка не відбулося. З Чіро Іммобіле вийшло ще кумедніше. Травмований капітан Лаціо нібито навіть у стартовому складі мав вийти. Однак італієць очікувано навіть не одягав футбольну форму.

Зрештою, Україна таки мала своє представництво. У другому таймі на полі з'явився Андрій Воронін. Саме йому судилося стати героєм зустрічі. Воронін грав за команду в синьому. Два голи нападника принесли його колективу перемогу.