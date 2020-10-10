Російський клуб в кінці вересня звільнив Кирила Новікова, з яким команда вилетіла із Ліги Європи від скромного тбіліського Локомотива. Наступним головним тренером москвичів повинен стати німець Сандро Шварц.

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За інформацією російських ЗМІ, у його штабі працюватиме українець. Йдеться про Андрія Вороніна, який разом зі Шварцом на початку тисячоліття грав за Майнц. Обидва фахівці – креатура спортивного директора Динамо Желько Бувача, який став відомий завдяки роботі асистентом Юргена Клоппа.

Додамо, що Воронін у 2016 році отримав диплом тренера в Україні. У січні 2017-го очолив Бюдеріх із сьомого німецького дивізіону. На посаді тренера відпрацював півроку. За цей час провів 15 поєдинків: переміг у шести, здобув дві нічиї і сім раз поступився. Мав завдання вийти в шостий дивізіон, проте не впорався.

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