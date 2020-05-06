Воронін сподівається на посаду в московському Динамо

Екс-зірка збірної України Андрій Воронін не виключив роботи в Росії.

"Були розмови, щоб я був помічником у екс-тренера московського Динамо Дмитра Хохлова. На жаль, я не зміг з різних причин приїхати.

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Ми з керівництвом в хороших відносинах. Сподіваюся, що в недалекому майбутньому опинюся на якій-небудь посаді в московському Динамо", – цитує Вороніна Спорт-Експрес.

Нагадаємо, 40-річний екс-хавбек захищав кольори москвичів у 2010-2014 роках. Також в активі Вороніна 74 матчі за збірну України.

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