"По-перше, хочу сказати, що я дуже радий тому факту, що знову буду в Динамо!

Воронін увійшов у тренерський штаб московського Динамо – клуб очолив німецький фахівець

Я провів тут яскраві роки ігрової кар'єри, сподіваюся провести і яскраві роки тренерської. Починаю її в штабі Сандро Шварца. Ми разом грали три роки і можу сказати, що людські якості у Сандро на висоті. У Динамо починається новий, вкрай цікавий етап, частиною якого буду і я", – цитує слова Андрія Вороніна офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Динамо Москва отримало новий тренерський штаб – його очолив німецький фахівець Сандро Шварц, а помічниками стали Волкан Булут та Андрій Воронін.

Додамо, що Воронін у 2016 році отримав диплом тренера в Україні. У січні 2017-го очолив Бюдеріх із сьомого німецького дивізіону. На посаді тренера відпрацював півроку. Мав завдання вийти в шостий дивізіон, проте не впорався. Також Андрій свого часу працював у структурі збірної України – був тренером-селекціонером при Шевченку у 2017-му році, проте довго не затримався на цій посаді.

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