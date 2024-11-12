"Андрій Воронін був тим гравцем, який постійно і настирливо з'являвся у вашій новій пачці карток Match Attax. Коли ви хотіли отримати блискучу картку Руні, замість неї вам вручали цього невдаху з Ліверпуля. Ви могли й забути про його виступи в АПЛ, адже він забив лише п'ять голів у 27 матчах.

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На момент придбання Вороніна мерсисайдці переживали дивну фазу підбору гравців. Він перейшов у команду на правах вільного агента з леверкузенського Байєра влітку 2007 року. У те саме трансферне вікно підписали Фернандо Торрес, і Воронін не мав шансів конкурувати із забивним іспанцем. Він провів на Енфілді три роки, але один із них – в оренді за німецьку Герту. У 2010 році його відправили на постійне місце проживання до московського Динамо", – пише про Вороніна GiveMeSport.

10 найгірших нападників в історії АПЛ за версією GiveMeSport:

1. Яя Саного (Арсенал, Крістал Пелас)

2. Джозі Алтідор (Сандерленд, Халл Сіті)

3. Франко Ді Санто (Челсі, Віган, Блекберн)

4. Жо (Ман Сіті, Евертон)

5. Френсіс Джефферс (Арсенал, Евертон, Чарльтон, Блекберн)

6. Андрій Воронін (Ліверпуль)

7. Мідо (Тоттенгем, Віган, Вест Хем)

8. Роберто Сольдадо (Тоттенгем)

9. Афонсо Алвеш (Міддлсбро)

10. Радамель Фалькао (Ман Юнайтед, Челсі).

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