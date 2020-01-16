Воронін може отримати посаду у московському Динамо

Екс-форвард збірної України Андрій Воронін поділився планами щодо співпраці з російським клубом.

"Були розмови з московським Динамо, не виключено, що у нас вийде якась співпраця в майбутньому. Влітку мене дуже сильно хотів бачити у своєму штабі Діма Хохлов, але через особисті причини цього не сталося. Не виключаю, що в майбутньому я ще стану в пригоді "біло-блакитним".

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Зараз не йде розмова про те, щоб я працював у Динамо в якості тренера. Я зустрічався з керівництвом "біло-блакитних", розмовляли на різні теми. У нас склалися непогані відносини. Подивимося, до чого це призведе. Є різні варіанти.

Динамо зараз шукає спортивного директора, роблячи акцент на те, щоб він був іноземцем. Мені було б цікаво попрацювати у цьому напрямку, але я не буду розповідати вам, про що конкретно ми розмовляємо з клубом. Я в даній сфері не працював ніколи – ну крім тренувань аматорського клубу. Однак, це цікава посада, адже завдання стоять дуже амбітні", – розповів Воронін в інтерв’ю виданню News.ru.

Нагадаємо, український нападник виступав у складі московського Динамо з 2010 по 2014 роки.

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