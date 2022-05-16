Темношкірим гравцям Брентфорда зіпсували настрій після перемоги над Евертоном (3:2) у 37-му турі АПЛ.

Захисник Ріко Генрі та нападник Айвен Тоуні поскаржилися на расистські образи з боку фанатів "ірисок", інформує Sky Sports.

Евертон – Брентфорд – 2:3 – відео голів та огляд бійцівського матчу за участю Миколенка

Постраждали не лише гравці Брентфорда, а й члени їхніх сімей. Генрі розлючений, що його мама сиділа на трибунах і була змушена слухати огидні речі від вболівальників Евертона. Мерсисайдський клуб відразу засудив расистські дії своїх прихильників та пообіцяв докласти зусиль, щоб знайти винних.

Нагадаємо, Тоуні мав конфлікт і безпосередньо на полі. Форвард Брентфорда зчепився з Віталієм Миколенком, отримав від українця легкий удар в обличчя, але обоє уникнули покарань.

Бійка Миколенка, дві червоні і скандал VAR – Евертон у шаленому матчі втратив шанс гарантувати собі виживання