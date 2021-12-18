"У дивізіоні, в якому перебуває збірна України, всі суперники практично одного рівня, хтось трохи сильніший, хтось трохи слабший. Тим не менш, враховуючи потенціал команд і те, як "синьо-жовті" останнім часом виступають, вважаю, що у компанії Шотландії, Ірландії та Вірменії наша збірна є фаворитом.

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Звичайно, якщо говорити про шотландців та ірландців, то в будь-якому стані ці команди вони битися до кінця, це у них у крові. На виїзді по-футбольному неприємно грати із такими суперниками. Технічно, що відрізняє нашу збірну від цих опонентів, грати буде складно, там буде боротьба на кожній ділянці поля, тому дуже важливо у таких поєдинках виявляти характер.

Вірменія? Якось ми з ними мало не щороку грали. Найчастіше матчі з ними також були непростими. Наскільки пам'ятаю, вірменам ще жодного разу не вдавалося обіграти збірну України. Так, мені вдавалося забивати цьому супернику у відбірному турнірі ЧС-2002. У Львові ми тоді перемогли із рахунком 3:0.

Найважливіший матч проти Шотландії відбудеться у березні у плей-офф відбіркового турніру ЧС-2022, але й поєдинки Ліги націй теж будуть важливими, оскільки хочеться, щоб у наступному розіграші "синьо-жовті" знову опинилися у найвищому дивізіоні цього турніру. Думаю, що команді Олександра Петракова це цілком під силу", – поділився Воробей у коментарі Рейтинг букмекерів.

Нагадаємо, у Лізі націй Україна потрапила в групу B1 і отримала в суперники Шотландію, Ірландію та Вірменію.

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