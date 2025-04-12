"Чи є у Шахтаря шанси поборотися за золото? Є. Маленькі, але є. Я гадаю, донецька команда боротиметься до фінішу сезону. Буде ще очна зустріч із киянами. І чемпіонат такий непередбачуваний.

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Динамо може втратити очки в інших поєдинках. Але Шахтареві треба ще дивитися на Олександрію. Тому що це складна команда. На початку другого кола я думав, що Олександрія може десь забуксувати, а вона навпаки показує зараз хороший і якісний футбол. І найголовніше для них, що це футбол, який приносить очки.

Шахтарю буде дуже непросто навіть Олександрію наздогнати. Не все залежить від "гірників". Олександрійці та донеччани очну зустріч вже зіграли. Тепер від самої Олександрії залежатиме її майбутнє", – сказав Воробей у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, раніше наставник Шахтаря Маріно Пушіч офіційно капітулював, повідомивши, що його команда втратила шанси на чемпіонство і більше не бореться за золото УПЛ. Частина ж фахівців вважає, що такою заявою тренер намагався приспати пильність головних конкурентів і донеччани до останнього битимуться за першу сходинку турнірної таблиці.

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