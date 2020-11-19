"Динамо змінилося не тільки за стилем гри, але і в плані атмосфери. Ні у Хацкевича, ні у Михайличенка не виходило взяти гравців під контроль, об'єднати їх і створити потрібну атмосферу в команді. Луческу це вдалося завдяки своєму авторитету і характеру. Футболісти слухають його з першого дня, вже зараз видно результат, стиль гри.

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Він ставиться до українців по-своєму. Зараз Луческу відштовхується від того, що є. У нього в обоймі в основному українці. Того ж Соля він відправив в оренду, це форвард не найвищого класу. Але взимку ми точно побачимо посилення. Думаю, приїдуть 3-4 хороших латиноамериканці.

Мені подобається, коли кажуть, що, мовляв, Луческу довіряє Супрязі, тому відправив у оренду Соля. Це зараз він довіряє Супрязі, але знаючи цього тренера, думаю, через півроку Владу не знайдеться місця у складі. Здогадуюся, що на його позицію приїдуть два гравці", – сказав Воробей в інтерв'ю Tribuna.com.

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