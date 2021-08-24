"Чи стало несподіванкою призначення Петракова на посаду головного тренера збірної України? З одного боку, так, оскільки він раніше не працював з дорослими командами. Однак, такий фахівець заслужив спробувати себе в цій ролі, адже його результати, нехай і з юнацькими збірними, викликають повагу.

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У Петракова підібрався такий контингент виконавців, що тренеру не доведеться багато розповідати. Практично всі хлопці виступають на серйозному рівні, у топ-клубах. А враховуючи педагогічні та людські якості Олександра Васильовича, вірю, що для наставника не буде проблемою влитися в колектив.

Не думаю, що Петраков буде щось кардинально міняти в стилі гри команди, але, впевнений, що дисципліни додасться. Він сказав, що, можливо, гарної гри і не буде, але команда постарається зіграти на результат, а в цьому питанні наставник – ас.

Щоб у "синьо-жовтих" залишалися гарні шанси на вихід до фінальної частини ЧС-2022, потрібно брати максимум. Казахстан у будь-якому випадку необхідно обігравати, і, думаю, ми це зробимо. З Францією ми граємо за підтримки своїх глядачів. Для тренера найважливішим буде налаштувати команду морально, а у фізичному та технічному плані, впевнений, ми не поступимося французам", – поділився Воробей у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, після відходу зі збірної Андрія Шевченка на початку серпня тривалий час основним кандидатом на заміну вважався Сергій Ребров, якому, однак, не вдалося домовитися про розірвання контракту з Аль-Айном. Як наслідок, виконувачем обов'язків головного тренера збірної України став Олександр Петраков, який готуватиме команду до матчів кваліфікації на ЧС-2022.

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