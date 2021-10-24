"Перевага буде у Динамо. У чемпіонаті України кияни не відчувають проблем з жодною командою, крім Шахтаря. Звичайно, потрібно враховувати той факт, що Динамо грало єврокубковий матч з Барселоною.

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Так, були перельоти і поєдинок з каталонцями. Але тим не менше, мені здається, клас Динамо зіграє роль. Тим більше СК Дніпро-1 грає на виїзді. А дніпряни на виїзді і вдома – це трошки різні команди.

СК Дніпро-1, при всій повазі до цієї команди, в чемпіонаті України поки що не готовий дати бій таким командам, як Шахтар і Динамо. Тому тут перевагу віддам все-таки Динамо – буде перемога киян в один або два голи", – сказав Воробей у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, протистояння між Динамо та СК Дніпро-1 відбудеться вже сьогодні, 24 жовтня. Початок зустрічі о 17:00.

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