Воробей: Шахтар майже не має шансів у поєдинку проти Манчестер Сіті

Колишній форвард Шахтаря Андрій Воробей поділився очікуваннями від матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Потрібно чесно зізнатися, що підбір футболістів – навіть якби грали Марлос і Тайсон – у англійців вищий, ніж у Шахтаря. Після жеребкування всі розуміли, що проти Сіті шансів практично немає, що і підтвердив перший поєдинок в Харкові. Потрібно все оцінювати тверезо і розумно.

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Якщо останнім часом Марлос трохи випадав з гри, то Тайсон – це незамінний гравець, через якого розганяються всі атаки. І це велика втрата для команди. Будемо сподіватися, що Шахтар зіграє гідно, але шансів на вдалий результат, хоча б на нічию, дуже і дуже мало. Навіть якщо і програємо, це не буде катастрофічно.

Все повинно вирішитися в останньому матчі проти Аталанти, і це зрозуміло як для нас, так і для італійців і хорватів. Повторюся: поразка в Англії не буде катастрофою. Головне, щоб її не було в завершальному поєдинку з Аталантою", – поділився Воробей в коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, Шахтар зійдеться з Манчестер Сіті вже сьогодні, 26 листопада, початок гри о 22:00. "Гірники" посідають другу сходинку, маючи в активі 5 очок (стільки ж у Динамо Загреб), Манчестер Сіті з 10 пунктами очолює групу C.

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