"Звичайно, порівнювати з 2011, 2012, 2013 роками, коли були шалені зарплати, рівень легіонерів був солідним, поки немає сенсу. Війна на Сході країни дуже сильно вплинула на весь рівень життя. Проте, мені здається, що наш футбол потрохи рухається в правильному напрямку. І останній чемпіонат Європи тому підтвердження, де збірна України увійшла до вісімки найкращих збірних континенту.

Уніон – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Зараз рівень команд в чемпіонаті стає рівнішим, не враховуючи двох наших грандів. Конкуренція зростає. І якщо всякі віруси не вплинуть на життєдіяльність в країні, і вболівальник буде на трибунах, то якість гри зросте, оскільки глядач робить величезний внесок в розвиток футболу", – цитує Воробея Команда 1.

Нагадаємо, чинним тріумфатором чемпіонату України є Динамо, яке вперше за останні 5 років забрало "корону" у Шахтаря.

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