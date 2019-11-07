Воробей про матч у Загребі: За останні десять хвилин довелося пережити все

Колишній нападник донецького Шахтаря та збірної України Андрій Воробей поділився емоціями від матчу 4-го туру Ліги чемпіонів проти загребського Динамо.

"У цьому матчі було все: вилучення, пенальті, розчарування і радість. За останні десять хвилин матчу довелося пережити все. Шахтар дуже порадував. За рахунку 2:1 думав, що дотиснуть. А коли хорвати забили третій, зрозумів, що шансів мало. Власне, тим і цікавий футбол – він непередбачуваний. "Гірники" молодці, що проявили характер і добилися позитивного результату", – сказав Воробей у програмі "Ніч Ліги чемпіонів" на каналі Футбол 1.

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Нагадаємо, Шахтар у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів проти загребського Динамо зумів вже у доданий час врятувати нічию, поступаючись на 90-й хвилині 1:3. На третій на восьмій доданих до матчу хвилинах Мораєс та Тете з пенальті здобули для "гірників" один заліковий бал.

Наступний матч у групі С дончани проведуть на виїзді проти Манчестер Сіті. Матч відбудеться 26 листопада о 22:00 за київським часом.

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