– Як колишній форвард, на кого б ви зробили ставку в цій грі – на Ваната чи Довбика? Хто з них був би більш ефективним проти Франції?

– Зробив би ставку на Ваната. Він рухливий, може відігратися в пас, зараз у чудовій формі. Гадаю, саме Ванат був би більш корисним проти Франції.

Довбик – трохи інший нападник. Він потрібен під час позиційних атак, під час навісів. До того ж форма Довбика зараз під великим питанням, адже він отримує мало ігрового часу в клубі.

– Судаков, Ванат і Зінченко останній тиждень займались власними трансферами. Подібні зміни в кар’єрі, як правило, трохи вибивають з колії. Вважаєте, це може негативно вплинути на їхню гру?

– Навпаки, це повинно вплинути позитивно. Футболісти вирішили усі свої питання з трансферами, перейшли, куди хотіли. Це має додати їм енергії, фізичних сил, мотивації. Чекаю від них якісного футболу, – розповів Андрій Воробей у коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, що стартова гра відбору до ЧС-2026 між Україною та Францією розпочнеться сьогодні, 5 вересня, о 21:45 за київським часом.

