Воробей оцінив шанси збірної України в елітному дивізіоні Ліги націй – екс форвард Шахтаря не виключає найгірший варіант

Колишній нападник Шахтаря та збірної України Андрій Воробей оцінив перспективи команди Шевченка у Лізі націй.

"Іспанія і Німеччина – це дві команди з різними стилями гри. Саме на них всі і ставлять, але я віддам невелику перевагу німцям, більш дисциплінованій команді. Але будемо сподіватися, що Швейцарія та Україна зроблять сюрприз більш іменитим суперникам.

Збірна України дізналася календар матчів у Лізі націй 2020/21

Перш за все – це шанс перевірити себе, показати свій рівень. Багато наших футболістів виступають у зарубіжних клубах, що робить синьо-жовту дружину конкурентоспроможною командою. Так, ми не є фаворитами, але, повторюся, в іграх зі збірною України суперникам легко не буде.

Ми вперше серед еліти. Збірна України вже зробила великий крок вперед. Не будемо говорити про негатив. Попереду Євро-2020, під час якого наша команда ще отримає досвід великих матчів. Але якщо раптом восени синьо-жовті й вилетять у Лізі націй з найвищого дивізіону, то це не повинно стати трагедією", – цитує Воробея Команда 1.

Нагадаємо, у наступному розіграші ЛН Україна зустрінеться зі Швейцарією, Іспанією та Німеччиною. Перший поєдинок відбудеться вже 3 вересня.

"Португалію ми ж обіграли!": Олег Лужний – про суперників України у Лізі націй та епічні стики з Німеччиною у 2001-му