"За попередніми підрахунками я пройшов на місцевих виборах-2020 по Курахівській ОТГ Донецької області. Це був для мене зовсім новий шлях, завдання та мета!

Шовковський став депутатом Київради

Завдяки підтримці моєї сім'ї і моїх близьких і, звичайно ж, тих виборців, які прийшли і проголосували – віддали свій голос, повірили – хочу сказати всім величезне спасибі. Попереду у мене довгий шлях і втілення всіх спортивних проектів в життя!" – написав Воробей на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, уродженець Донецька балотувався від провладної партії "Слуга народу".

"Луческу вже можна сварити?": Динамо нагадало про Хацкевича, жахливі 0:10, а Ребров – молодець