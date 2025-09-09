– Андрію, сьогодні збірну України чекає важливий поєдинок проти команди Азербайджану. Які ваші очікування?

– Які можуть бути очікування після поразки в минулому турі. Потрібно брати очки. Всі чекають тільки перемоги, навіть без якісної гри.

Азербайджан – Україна: Ребров оголосив заявку збірної на другий матч відбору до ЧС-2026

– "Синьо-жовті" на додачу до всього втратили ще й Віктора Циганкова. Це буде проблемою для команди?

– Не думаю. Всі розуміли, що у Віктора, попри мікротравму, отриману в клубі, були невеликі проблеми і в ігровому плані, як, в принципі, і у самої Жирони, яка замикає турнірну таблицю Ла Ліги. У майбутній грі на атакувальному потенціалі збірної України це не позначиться. У Сергія Реброва є, ким замінити Циганкова. Це той же Олександр Зубков, Олексій Гуцуляк, Назар Волошин.

– Така збірна України зможе обіграти Азербайджан?

– Ні. Потрібно з перших хвилин брати гру під свій контроль. Але це не означає контролювати м'яч на своїй половині поля, а діяти агресивно на чужій половині поля. Зараз всі навчилися грати в футбол, тому потрібно пресингувати. А якщо хтось скаже, що не вистачить сил, цього не повинно бути. Команда підготовлена добре. Якщо ж вибрати вичікувальну тактику, то нічого хорошого не вийде.

– Не можна не згадати поєдинок проти французів. Рахунок по грі?

– Вважаю, що все закономірно. Так, у нас були деякі моменти, але цього недостатньо, щоб претендувати на позитивний результат. У першому таймі ми сильно низько сідали, суперника зустрічали низьким блоком. А коли в другому таймі почали діяти трохи зухвало, хоч щось почало виходити в атаці. Чому це не можна було робити відразу, питання. Напевно, побоювалися швидкісних Майкл Олісе, Бредлі Барколя і Кіліана Мбаппе. Але, загалом, французи були агресивнішими, швидшими, технічнішими, що і вилилося в підсумковий рахунок – 2:0.

– Ви допускаєте, що "синьо-жовті" можуть спіткнутися?

– Судячи з багатьох результатів за останній час, так. Втім, я вірю, що до цього в Баку не дійде.

– За Сергія Реброва збірна України прогресує?

– Провокаційне питання (посміхається). Скажу так: я, напевно, як і багато українців, очікую більшого від цієї команди, враховуючи, в яких клубах виступають багато наших футболістів, але поки що, чомусь цього не відбувається.

– Яким буде ваш прогноз на матч Азербайджан – Україна?

– Якщо тренерський штаб зробить правильні корективи складу і футболісти не підведуть, то ми повинні перемогти. Рахунок? 1:2 або 2:3, – сказав Воробей в інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, матч Азербайджан – Україна відбудеться сьогодні, 9 вересня у Баку. Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.

Азербайджан – Україна: анонс матчу відбору на ЧС-2026