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Воробей: Ніхто у збірну України не потрапив "по блату", всі новачки заслужили виклик

15:26 386 Читать на русском
Воробей: Ніхто у збірну України не потрапив "по блату", всі новачки заслужили виклик
Андрій Воробей / Фото з соцмереж

Екс-форвард Шахтаря Андрій Воробей поділився думками перед матчем Ліги націй Словаччина – Україна.

"Думаю, було б непогано, щоб Андрій Шевченко в матчах проти Словаччини та Туреччини використовував молодь, а також перевірив інші ігрові зв'язки. Напевно, деяких гравців основи теж можна було б поберегти в кінцівці сезону і дати їм паузу.

Словаччина – Україна: анонс матчу Ліги націй

Шевченко зараз викликав найдостойніших футболістів з найближчого резерву. Шкода тільки, що наш чемпіонат зараз не такого рівня, щоб у тренерів збірної був ще більший вибір кандидатів. Але видно, що "по-блату" в збірній новачків немає, всі заслужили цей виклик.

Звичайно, збірна захоче завершити рік в останньому офіційному матчі року перемогою", – цитує екс-форварда Шахтаря видання Команда 1.

Нагадаємо, поєдинок Словаччина – Україна відбудеться сьогодні, 16 листопада, початок о 21:45.

Словаччина – Україна: чому команді Шевченка необхідна перемога попри гарантоване перше місце у групі Ліги націй

Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
до матчу
4
год
:
51
хв
Україна
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Теги
Україна Україна Ліга націй Словаччина - Україна Збірна України Андрій Воробей Андрій Воробей
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год
:
51
хв
Нідерланди
21:45
Франція
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