Воробей: Ніхто у збірну України не потрапив "по блату", всі новачки заслужили виклик

Екс-форвард Шахтаря Андрій Воробей поділився думками перед матчем Ліги націй Словаччина – Україна.

"Думаю, було б непогано, щоб Андрій Шевченко в матчах проти Словаччини та Туреччини використовував молодь, а також перевірив інші ігрові зв'язки. Напевно, деяких гравців основи теж можна було б поберегти в кінцівці сезону і дати їм паузу.

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Шевченко зараз викликав найдостойніших футболістів з найближчого резерву. Шкода тільки, що наш чемпіонат зараз не такого рівня, щоб у тренерів збірної був ще більший вибір кандидатів. Але видно, що "по-блату" в збірній новачків немає, всі заслужили цей виклик.

Звичайно, збірна захоче завершити рік в останньому офіційному матчі року перемогою", – цитує екс-форварда Шахтаря видання Команда 1.

Нагадаємо, поєдинок Словаччина – Україна відбудеться сьогодні, 16 листопада, початок о 21:45.

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