"Дуже багато питань, але не до тренерського штабу, а до гравців. Не в образу збірній Казахстану, але її однозначно потрібно було обігравати. Напевно, знову був не наш день. Мати стільки моментів і зіграти 2:2 – це нонсенс. Як можна пропускати такі голи на останніх секундах? Якщо не реалізуєш таку кількість гольових моментів, то обов’язково пропустиш.

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У нас атакувальна збірна, але катастрофічно погана реалізація. У збірної України футболісти хорошого рівня, проте мені здалося, що деякі наші лідери не повністю віддавалися в минулій грі. Послугу робити не потрібно, а потрібно виходити на поле і гарувати. Той же Зінченко і Маліновський не показали тієї гри, яку від них чекають. Чесно, я не згоден з тим, що Зінченко став найкращим гравцем поєдинку. Я б теж міг віддавати левову частку передач назад. Від Олександра чекають набагато більшого в атаці. У Манчестер Сіті і Аталанті вони собі такого не дозволяють. А от на відміну від них той же Андрій Ярмоленко виступив на хорошому рівні. Це дійсно був лідер колективу.

Через перебір карток у матчі з Францією буде відсутній Зінченко. Нехай Олександр на мене не ображається, але в даній ситуації наша команда нічого не втратить.

Чи збільшує відсутність Кіліана Мбаппе шанси українців на позитивний результат? Давайте дивитися правді в очі. Навіть за відсутності цього футболіста у французів є кому задавати тон в атаці. Це Карім Бензема, Антуан Грізманн. Так, Мбаппе – це топ, але в атаці я б віддав перевагу тому ж Бензема, який може з напівмоменту зробити гол. У збірної Франції набагато вища конкуренція в команді, не дарма ж вони чемпіони світу.

Я дуже буду переживати за збірну України і її тренерський штаб, на який за останні дні вилилося багато необгрунтованої критики. Я дуже сподіваюся, що Олександру Петракову зі своїми підопічними вдасться довести силу нашої команди. Я розумію, що виграти буде вкрай складно, але навіть нічийний результат – 0:0 або 1:1 був би для нас непоганим підсумком", – сказав Воробей у коментарі РБ.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться з французами вже сьогодні, 4 вересня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 21:45.

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