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Воробей назвав трьох найкращих гравців збірної України у відборі Євро-2020

10:43 1356 Читать на русском
Воробей назвав трьох найкращих гравців збірної України у відборі Євро-2020
Андрій Воробей / Фото з відкритих джерел

Колишній нападник донецького Шахтаря та збірної України Андрій Воробей оцінив виступ "синьо-жовтої" дружини на шляху до чемпіонату Європи.

"Зараз у збірній Андрій Пятов – номер 1. Якщо десь гра не йшла, то на цього воротаря завжди можна було покластися. У восьми матчах відбору Пятов пропустив всього чотири м'ячі, причому, два – з пенальті. Тільки одного разу, та й то, "з точки", пробити цього кіпера змогли чемпіони Європи. Звичайно, чимала заслуга у цьому всієї команди, але якщо воротар правильно керує діями оборони, то позитивний результат стає набагато ближчим.

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У Руслана Маліновського у цьому році спостерігається поки найбільший прогрес в кар'єрі. З чемпіонату Бельгії він перейшов у Серію А. У збірній забив кілька важливих м'ячів, а його взаємодія з Олександром Зінченком приносить справжнє задоволення. При цьому Маліновський ще й виконує величезний обсяг роботи.

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Віталій Миколенко – одне з відкриттів минулого відбіркового циклу. 20-річний крайній захисник відіграв практично у всіх матчах відбору і кожен раз виконував божевільний обсяг роботи. Фізично хлопець весь час виглядає чудово і в майстерності нікому з опонентів не поступався", – сказав Воробей в ефірі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, збірна України тріумфально закінчила відбір до Євро-2020, вийшовши на чемпіонат Європи з першої сходинки.

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Збірна України Віталій Миколенко Віталій Миколенко Андрій Пятов Андрій Пятов Андрій Воробей Андрій Воробей Руслан Маліновський Руслан Маліновський Україна Україна
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