Воробей назвав слабке місце у грі Шахтаря, яке може завадити пройти Вольфсбург у Лізі Європи

Легендарний екс-нападник Шахтаря і збірної України Андрій Воробей поділився очікуваннями від протистояння "гірників" з Вольфсбургом в 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Звичайно, досвід має велике значення. Але на даному етапі слід дивитися, в якій формі перебуває команда, чи на ходу вона. Вольфсбург зараз показує хороший футбол, як і Шахтар. Тому шанси рівні.

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У Шахтаря проблема зі стандартними положеннями і як показала гра з Бенфікою, складнощі є саме з високими гравцями. Бенфіка забивала голи, використовуючи перевагу своїх гравців у зрості. Тому я сподіваюся, що до цієї гри тренерський штаб врахував цей момент і завдяки вибору позиції, завдяки щільній грі один-в-один Шахтар не буде давати пробивати по своїх воротах.

Шахтар має лаву запасних, тому, напевно, на УПЛ буде варіювати склад, буде давати грати молодим, як це було в останніх іграх, а на єврокубки виставлятиме основу і по-максимуму буде використовувати можливості основних гравців. У чемпіонаті України у Шахтаря є велика перевага, тому можна дати комусь із основи відпочити", – цитує Воробея Сегодня.

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга "гірники" проведуть на виїзді 12 березня о 22:00. Матч-відповідь у Харкові – за тиждень, 19 березня, о 19:55.

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