"Якби не коронавірус, то проблем на Євро, на мій погляд, у збірної не було б. Однак зараз клубні ігри, відпустка, збори, все вийшло якось зім'ято, тому певні складнощі при підготовці до найближчих матчів будуть. Однак я вірю в досвід тренерського штабу і самих хлопців, що вони гідно вийдуть з цієї ситуації.

Кривцов озвучив амбітні плани збірної України в Лізі націй

Чи потрібно експериментувати зі складом у матчах Ліги націй? Ліга націй для того і існує, щоб замінити товариські матчі, але збірна України зараз знаходиться серед еліти, тому, не думаю, що потрібно експериментувати в поєдинках з такими суперниками, як Швейцарія, Іспанія та Німеччина. Так, ротація потрібна, але це повинні бути точкові заміни, щоб подивитися у справі новачків.

До карантину, я б сказав, що "синьо-жовтим" під силу посісти першу сходинку у своїй групі, але на даний момент є сумніви через різний рівень готовності футболістів нашої команди. У найближчих матчах проти Швейцарії та Іспанії я розраховую, як мінімум на три очки, хоча хотілося б більшого", – сказав Воробей у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, на груповому етапі Ліги націй збірна України зіграє зі Швейцарією, Іспанією та Німеччиною.

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