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Воробей назвав майбутню трійку призерів УПЛ

10:40 943 Читать на русском
Воробей назвав майбутню трійку призерів УПЛ
Андрій Воробей / фото з відкритих джерел

Колишній нападник Шахтаря та збірної України Андрій Воробей зробив свій прогноз на завершення УПЛ сезону 2019/20.

"Я не знаю, що має статися, щоб Шахтар розбазарив 14-очкову перевагу перед найближчим конкурентом. Думаю, Динамо не упустить свого і не віддасть друге місце конкурентам. А бронзовим призером, вважаю, буде Зоря.

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З огляду на календар, який залишився, я віддаю перевагу Маріуполю в боротьбі за шосте місце. Хоча сюрпризу можна чекати і від Олімпіка, який очолює сильний фахівець. Все вирішиться в останньому турі.

Ті події, які розгортаються навколо Карпат, не дають приводу для оптимізму львівським уболівальникам. "Біло-зелені" – головний претендент на виліт", – поділився Воробей в коментарі Команда№1.

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