Колишній форвард Шахтаря та збірної України Андрій Воробей поділився очікування від поєдинку "синьо-жовтих" проти Іспанії у рамках Ліги націй.

"Збірна України класно стартувала у вищому дивізіоні Ліги націй, але поки у команди все одно є проблеми. Через велику перерву колективу не вистачає зіграності – футболісти перебувають на різних рівнях готовності.

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Проте, перемога над Швейцарією повинна додати нашій збірній впевненості. Але в той же час варто розуміти, що у Мадриді буде в два рази складніше грати на оборону. Проте ми все одно віримо у кращий результат для "синьо-жовтої" дружини", – сказав Воробей у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, поєдинок проти іспанців відбудеться вже в неділю, 6 вересня, на стадіоні Альфредо Ді Стефано у Мадриді. Початок зустрічі – о 21:45.

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