Колишній форвард Шахтаря та збірної України Андрій Воробей поділився думками щодо претендентів на третє місце у вітчізняній першості.

"Принаймні в цьому сезоні ніхто не зможе кинути виклик грандам. Осінні матчі показали, що конкурентам Динамо і Шахтаря не вистачає стабільності. Проте, весняна частина чемпіонату буде цікавою.

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Думаю, за третє місце посперечаються Десна і Зоря, які в першій частині чемпіонату виглядали переконливіше pf своїх візаві. Але якщо вже говорити про суперництво цих двох колективів, то я віддаю перевагу чернігівській команді", – зазначив Воробей у інтерв'ю Команда№1.

Зазначимо, що Десна наразі посідає третє місце, маючи в активі 23 очки. Зоря та Ворскла з 20 пунктами розташувались на 4 та 5 місцях відповідно.

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