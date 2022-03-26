"У мене, як, мабуть, у більшості українців ситуація стабільно напружена. Маємо партнерів у Польщі, тому займаємося гуманітарною допомогою матерям, у яких діти до двох років. Це дитяче харчування, памперси та інші супутні товари.

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Я навіть припустити не міг, що в Україні може таке статися. Ми ж не знаємо, що в голові у однієї людини, хоча її і людиною вже не назвеш. Вже стільки сталося на нашому віку, що здавалось, дивуватися нема чому. Проте знайшовся діяч, який своїми брудними вчинками переплюнув усіх. Одним словом, свавілля. Найприкріше, що Росія веде війну проти мирного населення. Ганьба.

А щодо російських спортсменів, які набрали в рот води, ніби нічого й не сталося... Страх висловитись у них переважає. Що казати, якщо їхній недалекий уряд на законодавчому рівні закрив для простих людей соціальні мережі. Маячня.

Дуже хочеться, щоб якнайшвидше настав мир, і всі українці знову повернулися до звичного життя. Хоча не всім це вдасться відразу, враховуючи, які руйнування нашій країні завдав агресор", – сказав Воробей у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, сьогодні вже 31-й день повномасштабної війни Росії проти України. Наші оборонці продовжують мужньо давати відсіч непроханим гостям.

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