"Чи оптимальним виглядає зараз збірна України – покажуть лише самі матчі, але тішить, що конфліктні ситуації вирішилися, і тепер наша команда, можна сказати, у повному складі може готуватися до вирішального матчу відбірного турніру чемпіонату світу.

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Щодо Маліновського... Гадаю, то був виховний процес. І ця ситуація піде на користь як самому футболісту, так і тренерському штабу. Багато сталося за два місяці. Але мені здається, що зараз наша команда виглядатиме більш злагоджено. Вірю, що у поєдинку із боснійцями ми побачимо сильну збірну України.

На Зінченка в найближчих матчах сильно не варто розраховувати, оскільки травма безслідно не проходить. Але Олександр – досвідчений футболіст, і він все одно стане в нагоді збірній, але знову ж таки, на його місце у складі претендують гравці з кращою ігровою практикою. Хоча я і не виключаю, що Олександр Петраков захоче подивитися гравця Манчестер Сіті у матчі з болгарами, а вже потім ухвалювати рішення щодо його гри з боснійцями.

У збірної України хороший склад, просто у домашньому поєдинку з Боснією і Герцеговиною у нас було мало людей, які б змогли посилити гру "синьо-жовтих" з лави запасних. Але цим питанням має займатися керівництво, чому не було таких людей. У боснійців якісна збірна, але за потенціалом збірна України сильніша. "Синьо-жовті" мають їхати в гості з однією думкою – ми фаворити. Потрібно бути впевненими у собі, тільки так можна досягти необхідного результату", – сказав Воробей у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, збірна України в листопаді проведе два поєдинки: 11-го числа – товариський проти Болгарії, а 16-го – заключний матч відбору до ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини.

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