"Звичайно, я пам'ятаю перший контракт. Тоді були купони, навіть не пам'ятаю, яка була зарплатня.

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Що можна було купити? Не знаю, я частину зарплати одразу батькам відвіз. То була моя перша зарплата. Тоді були лихі часи, на заводі гроші не платили. Я привозив гроші та віддавав батькам. Усі були раді. Я міг собі дозволити навіть банани купити.

Тоді футболісти не шикували. Це 1995-96 рік, коли я був у Шахтарі-2. Тоді клуб лише ставав на ноги. 1997-го команду прийняв Ахметов. Тоді фінансування не дуже було, керівники придивлялися. Потім, звісно, ​​до кінця 90-х уже було активне вливання грошей. Я застав цей час, не шкодую. Всі добре отримували, дуже добре заробляли", – сказав Воробей у коментарі Футбольному формату.

Нагадаємо, Андрій виступав за "гірників" до 2007 року. За донеччан нападник встиг награти 232 поєдинки, забити 69 м'ячів та віддати 4 асисти.

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