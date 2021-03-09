Воробей: Матчі з Ромою та Десною – ключові для Каштру
Екс-форвард донецького Шахтаря Андрій Воробей висловився щодо перспектив португальського наставника команда Луїша Каштру на тренерському містку "гірників".
"Перемога над Олімпіком додасть Шахтарю емоційної впевненості. Адже була невелика криза протягом декількох ігор. А ось за якістю гри є великі питання. Не думаю, що за такий короткий термін команда стане зовсім іншою. Останнім часом, на жаль, простежується не дуже хороша картинка щодо гри.
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У цьому році наш чемпіонат став більш-менш рівним і сюрпризи є на кожному кроці. Це більше, напевно, залежить від наших лідерів, Динамо і Шахтаря. У них зараз не йде гра. Але у цьому є також заслуга інших команд, які дають бій і конкурують нарівні з нашими двома топ-клубами. Матч Десна – Шахтар не буде винятком. "Гірникам" буде дуже нелегко, тому що чернігівці претендують на третю сходинку і показують непоганий футбол.
В той же час він не стане для Шахтаря ключовим у плані боротьби за чемпіонство. Попереду ще достатньо ігор, де очки можуть втратити і динамівці, і донеччани. Але я погоджуся з думкою, що зараз йдуть ключові матчі для Каштру. Будь-який поганий матч зараз йде великим мінусом у його скарбничку. Не просто так ходять чутки. Якість гри Шахтаря зараз залишає бажати кращого", – сказав Воробей у коментарі виданню Sport.ua.
Нагадаємо, перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи проти Роми "гірники" зіграють вже у найближчий четвер, 11 березня. Матч-відповідь – 18 числа у Римі. Між цими іграми команда Каштру зустрінеться з Десною в рамках 18-го туру УПЛ (18 березня).
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