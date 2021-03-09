"Перемога над Олімпіком додасть Шахтарю емоційної впевненості. Адже була невелика криза протягом декількох ігор. А ось за якістю гри є великі питання. Не думаю, що за такий короткий термін команда стане зовсім іншою. Останнім часом, на жаль, простежується не дуже хороша картинка щодо гри.

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У цьому році наш чемпіонат став більш-менш рівним і сюрпризи є на кожному кроці. Це більше, напевно, залежить від наших лідерів, Динамо і Шахтаря. У них зараз не йде гра. Але у цьому є також заслуга інших команд, які дають бій і конкурують нарівні з нашими двома топ-клубами. Матч Десна – Шахтар не буде винятком. "Гірникам" буде дуже нелегко, тому що чернігівці претендують на третю сходинку і показують непоганий футбол.

В той же час він не стане для Шахтаря ключовим у плані боротьби за чемпіонство. Попереду ще достатньо ігор, де очки можуть втратити і динамівці, і донеччани. Але я погоджуся з думкою, що зараз йдуть ключові матчі для Каштру. Будь-який поганий матч зараз йде великим мінусом у його скарбничку. Не просто так ходять чутки. Якість гри Шахтаря зараз залишає бажати кращого", – сказав Воробей у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи проти Роми "гірники" зіграють вже у найближчий четвер, 11 березня. Матч-відповідь – 18 числа у Римі. Між цими іграми команда Каштру зустрінеться з Десною в рамках 18-го туру УПЛ (18 березня).

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