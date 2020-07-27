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Воробей: Луческу – сильний тренер, але людські якості на іншому рівні

09:18 - Читать на русском
Воробей: Луческу – сильний тренер, але людські якості на іншому рівні
Мірча Луческу / фото з відкритих джерел

Колишній форвард Шахтаря та збірної України Андрій Воробей прокоментував призначення Мірчі Луческу головним тренером Динамо.

"Перша реакція – шок. До останнього не вірив, думав, фейк. Коли вже оголосили офіційно, перебував у шоці. Я розумію вболівальників Динамо, але ще більше розумію вболівальників Шахтаря.

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Людські якості у Луческу своєрідні. Тренер він дуже сильний, але людські якості у нього на іншому рівні. Ось воно і проявилося. Динамо це піде на користь. Якщо буде кредит довіри, то київський клуб вибереться з тієї ями, в якій зараз перебуває", – поділився Воробей в ефірі програми Профутбол.

Нагадаємо, Динамо оголосило про призначення Мірчі Луческу на посаду головного тренера 23 липня. Ця подія стала інформаційною бомбою, адже румунський фахівець 12 років очолював донецький Шахтар.

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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу Андрій Андрій Воробей
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