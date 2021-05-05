"Каштру співають дифірамби за перемоги над Реалом. Жити одними перемогами не можна. Мало хто згадує поразки від менхенгладбаської Борусії.

Костакурта закликав Де Дзербі погодитися очолити Шахтар

І знову ж таки, навесні в чемпіонаті це був немов не справжній Шахтар. Мені здається, тренер втратив контроль над футболістами, це все і виливається у негативний результат. Не знаю, що відбувається у колективі, але складається враження, що багато гравців не сприймають наставника. Потрібно вживати якихось заходів, адже склад у "гірників", по суті, не змінився у порівнянні з минулим сезоном, а гра і результат стали набагато гірші", – сказав Воробей у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, головним фаворитом на заміну Луїшу Каштру, контракт якого завершується влітку, називають італійського наставника Сассуоло Роберто Де Дзербі.

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