Воробей: І Зоря, і Десна показали, що Шахтар не безгрішний

Колишній нападник Шахтаря Андрій Воробей поділився очікуваннями від матчу 9 туру УПЛ з Ворсклою.

"Ротація буде, але не думаю, що вона буде занадто велика, і ми побачимо весь склад з молоді.

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Так, очковий запас зараз дозволяє Шахтарю йти на кадрові експерименти і перевірити у справі найближчий резерв, але все-таки Ворскла – досить серйозний суперник, до якого має бути повага.

І Зоря, і Десна показали, що Шахтар не безгрішний і припускається помилок. Цей 10-очковий відрив десь трохи розслабляє гравців, і вони грають менш сконцентровано.

Плюс, у вівторок матч з Аталантою і про нього теж будуть думати. Тому Ворскла може цим скористатися", – сказав Воробей Terrikon.

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