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ШАХТАР - ВОРСКЛА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Воробей: І Зоря, і Десна показали, що Шахтар не безгрішний

13:06 237 Читать на русском
Воробей: І Зоря, і Десна показали, що Шахтар не безгрішний
Андрій Воробей / ТК Футбол

Колишній нападник Шахтаря Андрій Воробей поділився очікуваннями від матчу 9 туру УПЛ з Ворсклою.

 

"Ротація буде, але не думаю, що вона буде занадто велика, і ми побачимо весь склад з молоді.

Артур: Шахтар – великий клуб, сподіваюсь, Ворскла буде повністю готова до матчу

Так, очковий запас зараз дозволяє Шахтарю йти на кадрові експерименти і перевірити у справі найближчий резерв, але все-таки Ворскла – досить серйозний суперник, до якого має бути повага.

І Зоря, і Десна показали, що Шахтар не безгрішний і припускається помилок. Цей 10-очковий відрив десь трохи розслабляє гравців, і вони грають менш сконцентровано.

Плюс, у вівторок матч з Аталантою і про нього теж будуть думати. Тому Ворскла може цим скористатися", – сказав Воробей Terrikon.

Шахтар – Ворскла: анонс матчу УПЛ

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Теги
Шахтар Шахтар Шахтар - Ворскла Андрій Воробей Андрій Воробей Ворскла Ворскла Десна Десна
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