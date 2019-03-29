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Воробей: Хацкевич створює нове покоління для Динамо на 5-6 років вперед

17:33 397 Читать на русском
Воробей: Хацкевич створює нове покоління для Динамо на 5-6 років вперед
Андрій Воробей / Фото з соцмереж

Колишній нападник Шахтаря Андрій Воробей поділився враженнями від роботи Хацкевича на чолі Динамо.

"Хацкевич здійснює перебудову колективу. Зараз підтягується молодь. Хацкевич довіряє молодим виконавцям, розкриває нові таланти для Динамо.

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Мені здається, зараз створюється нове покоління на 5-6 років вперед. Це не може проходити безболісно, тому клуб залишається без трофеїв. Але ви бачите яка зараз молодь, вже проявляє себе в єврокубках, в іграх за збірну і в чемпіонаті показує себе.

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Тому можливо ставка була зроблена на нових молодих гравців, і вона себе виправдовує, але звичайно трофеїв це не приносить", – сказав Воробей у коментарі "Террікон".

Теги
Динамо Динамо Андрій Воробей Андрій Воробей Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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