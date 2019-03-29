Воробей: Хацкевич створює нове покоління для Динамо на 5-6 років вперед

Колишній нападник Шахтаря Андрій Воробей поділився враженнями від роботи Хацкевича на чолі Динамо.

"Хацкевич здійснює перебудову колективу. Зараз підтягується молодь. Хацкевич довіряє молодим виконавцям, розкриває нові таланти для Динамо.

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Мені здається, зараз створюється нове покоління на 5-6 років вперед. Це не може проходити безболісно, тому клуб залишається без трофеїв. Але ви бачите яка зараз молодь, вже проявляє себе в єврокубках, в іграх за збірну і в чемпіонаті показує себе.

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Тому можливо ставка була зроблена на нових молодих гравців, і вона себе виправдовує, але звичайно трофеїв це не приносить", – сказав Воробей у коментарі "Террікон".