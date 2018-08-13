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Воробей: Для Супряги перехід в Динамо – великий крок вперед

15:50 417 Читать на русском
Воробей: Для Супряги перехід в Динамо – великий крок вперед
Андрій Воробей / Фото Р. Хоботов

Екс-форвард збірної України і донецького Шахтаря Андрій Воробей поділився враженнями від переходу 18-річного форварда Владислава Супряги в Динамо.

"Зараз його вважають одним з найперспективніших футболістів країни, тому, очевидно, що на нього звернули увагу в Динамо. Для нього це великий крок у кар'єрі. Якщо заграє – це буде великий плюс і підсилення для національної збірної України.

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Найголовніше для Супряги в такому віці і в такому клубі, як Динамо, щоб була довіра з боку головного тренера. Футболістові потрібно докладати чимало старань і багато пітніти на тренуваннях. Навіть якщо не виходить, не треба вішати ніс, треба йти до своєї мети.

Якщо буде працьовитість, будуть голи і місце в основному складі. Як показує практика, тільки через працьовитість і тренування можна проявити себе. Піднятися на вершину складно, але потрібно ще більше зусиль, щоб залишитися на ній якомога довше. У Супряги є шанс, і йому випала можливість ним скористатися", – розповів Воробей виданню Команда1.

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Трансфери Динамо Київ Владислав Супряга Владислав Супряга Динамо Динамо Андрій Воробей Андрій Воробей
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